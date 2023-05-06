وثائق .. فتوى السيستاني تؤجل إقرار البرلمان لقانون العيد الوطني العراقي (تحديث)

شفق نيوز/ قرر مجلس النواب، اليوم السبت، تأجيل التصويت على مشروع قانون العيد الوطني لجمهورية العراق.

وعقد مجلس النواب اليوم الجلسة الـ24 للدورة الانتخابية الخامسة للسنة التشريعية الثانية الفصل التشريعي الأول برئاسة محسن المندلاوي النائب الأول لرئيس مجلس النواب، وبعد إكتمال النصاب القانوني بحضور 175 نائباً.

وعن سبب التأجيل أظهرت وثيقة رسمية صادرة عن مكتب النائب عن كتلة "الصادقون" رفيق الصالحي ، تقديم طلب لتأجيل التصويت على مشروع قانون العيد الوطني لجمهورية العراق ، مشفعاً بتواقيع نيابية للنظر بالطلبات المقدمة بهذا الخصوص ، وذلك بعد المطالبات السابقة بأن يكون يوم فتوى الجهاد الكفائي هو يوم العيد الوطني للعراق.

وتشكل الحشد الشعبي العراقي، من فصائل شيعية مسلحة منتصف عام 2014 استجابة لفتوى استجابة لتفوى الجهاد الكفائي الذي اطلقها المرجع الشيعي اية الله علي السيستاني، لمحاربة تنظيم داعش، وذلك إبان سيطرته على أربع محافظات شمال وشمال غرب البلاد واقترابه من حدود بغداد آنذاك.

وينص مشروع القانون على أن يكون يوم الثالث من شهر تشرين الأول/أكتوبر العيد الوطني لجمهورية العراق بهدف توعية الأجيال القادمة بأهمية تأريخ.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن مجلس النواب أعاد مشروع قانون التعديل الاول لقانون وزارة الكهرباء رقم (53) لسنة ۲۰۱۷ الى الحكومة بناءاً على طلب منها.

وأضاف أن مجلس النواب أجل التصويت على تقرير اللجنة التحقيقية النيابية المشكلة بموجب الأمر النيابي 170 في ۲۰۲۲/۱۰/۱۱ والخاصة بالتحقيق حول الإجراءات المتخذة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بخصوص إنهاء عقود جامعة تكريت والجامعات العراقية الأخرى.