مجلس النواب ينهي القراءة الأولى لتعديل قانون الانتخابات ويرفع جلسته

شفق نيوز/ أنهى مجلس النواب العراقي، يوم الأربعاء، القراءة الأولى لقانون تعديل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، ورفع جلسته من دون تحديد موعد لانعقاد جلسة أخرى.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن المجلس أنهى القراءة الأولى لمقترح قانون تعديل قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم 31 لسنة 2019، ورفع الجلسة مباشرة.

وعقد مجلس النواب اليوم جلسة استثنائية رأسها النائب الأول لرئيس المجلس محسن المندلاوي.

وبحسب بيان للدائرة الإعلامية للمجلس، ورد لوكالة شفق نيوز، حضر الجلسة الاستثنائية التي رأسها المندلاوي، 172 نائباً.

وصوت المجلس على رئيس الادعاء العام القاضي نجم عبد الله أحمد، ورئيس هيئة الإشراف القضائي القاضي ليث جبر حمزة.

وهذه أول جلسة برلمانية تعقد، بعد قرار المحكمة الاتحادية العليا التي تعدّ أعلى سلطة قضائية في العراق، إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، بناء على دعوى "تزوير" تقدم بها النائب ليث الدليمي.