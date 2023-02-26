مجلس النواب يمضي بالقراءة الثانية لتعديل قانون الانتخابات.. وثيقة

شفق نيوز/ أعلنت رئاسة مجلس النواب العراقي، يوم الاحد، جدول أعمال جلسة المجلس المقررة غدا، والتي تضمنت سبع فقرات بينها المضي بالقراءة الثانية لتعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات.

وجاء في جدول أعمال جلسة مجلس النواب، الذي ورد الى وكالة شفق نيوز، من الدائرة الاعلامية للمجلس، "التصويت على تشكيل لجنة خبراء مختصة باختيار مجلس المفوضين للمفوضية العليا لحقوق الإنسان، والقراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون شبكة الإعلام العراقي، وتقرير ومناقشة مشروع قانون تصديق اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين العراق والسعودية، وتقرير ومناقشة مشروع قانون تصديق اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من دفع الضرائب على الدخل ورأس المال بين العراق وتركيا".

كما ضم جدول الاعمال أيضا "تقرير ومناقشة (القراءة الثانية) لمقترح قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية رقم 12 لسنه 2018 المقدم من اللجنة القانونية ولجنة الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة باقليم".

وكذلك ضم جدول اعمال مجلس النواب "تقرير ومناقشة القراءة الثانية من مشروع قانون التعديل الاول لقانون دعم المشاريع الصغيرة المدرة للدخل وتقرير ومناقشات القراءة الثانية من مشروع قانون الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية".

والجمعة (24 شباط 2022)، أعلن القيادي في التيار الصدري حاكم الزاملي، اعتراضه على تعديل قانون الانتخابات الذي يسعى الإطار التنسيقي تمريره في مجلس النواب العراقي، ونشر الزاملي على حسابه الرسمي في "فيسبوك"، مقطعاً مصوراً لممثل المرجعية الدينية عبد المهدي الكربلائي وكتب عليه "لا للقائمة المغلقة، لا للدائرة الواحدة".

ويقول الكربلائي في المقطع إن "رأي المرجعية الدينية هو لا للقائمة المغلقة ولا للدائرة الانتخابية الواحدة"، مضيفاً أن "القائمة المغلقة تغلق الطريق أمام الناخبين لاختيار من يمثلهم في البرلمان".

كما وصف النائب عن الكتلة الصدرية المستقيلة حيدر المنصوري، الأحزاب السياسية الماضية في تشريع القانون، بأنها "أحزاب سانت ليغو…"، متسائلا "هل تتوقعون من أحزاب السلطة الخاسرة أن تسن قانون انتخابات يسمح للمواطنين بإخضاع الفائزين للمساءلة عن طريق صناديق الاقتراع".