تأكيداً لشفق نيوز.. تأجيل جلسة انتخاب بديل الحلبوسي إلى إشعار آخر

شفق نيوز/ قررت رئاسة مجلس النواب، يوم الثلاثاء، تأجيل انعقاد جلسة انتخاب رئيس جديد للمجلس بدلاً من المبعد بقرار قضائي محمد الحلبوسي إلى إشعار آخر .

وذكر بيان للدائرة الاعلامية ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "نظراً لعدم تهيؤ الظروف لعقد جلسة مجلس النواب يوم غد الاربعاء الموافق 13/ 12/ 2023 بسبب انشغال اعضاء مجلس النواب بانتخابات مجالس المحافظات واعتذار كثير من الكتل عن حضور نوابها لجلسة الغد، قررت رئاسة مجلس النواب تأجيل الجلسة الى اشعار اخر".

وكان نائب عن الإطار التنسيقي محمد البلداوي قال، اليوم الثلاثاء، لوكالة شفق نيوز ، إن "هناك خلافاً سياسياً وعدم اتفاق على شخصية معينة لانتخابه رئيساً لمجلس النواب، واستمرار الخلافات سيؤجل جلسة انتخاب الرئيس إلى إشعار آخر".

وأضاف "لا يوجد أي اتفاق على مرشح واحد لتولي منصب رئيس مجلس النواب، كما أن الكتلة المعنية بترشيح البديل لم تقدم مرشحاً واحداً بل ستة مرشحين ومن المحتمل أن يزداد عدد المرشحين في جلسة يوم غد الأربعاء".

وبين البلداوي أن "أسماء المرشحين لرئاسة مجلس النواب المطروحة لم تتغير حتى الآن وهم: سالم العيساوي، وشعلان الكريم، وعبد الكريم عبطان، ومحمود المشهداني، وهؤلاء المرشحون الأربعة بدأوا بالتحرك على الكتل السياسية للحصول على دعمها في انتخاب الرئيس".

ويوم أمس الاثنين، رجح حزب "تقدم"، الذي يرأسه رئيس مجلس النواب المبعد بقرار قضائي، محمد الحلبوسي، مقاطعة جلسة انتخاب رئيس البرلمان الجديد، مؤكداً أن لا اتفاق بين الكتل السياسية حتى الآن على مرشح بديل.

وقررت رئاسة مجلس النواب العراقي إنهاء عضوية رئيس المجلس محمد الحلبوسي بشكل رسمي، استناداً إلى قرار المحكمة الاتحادية العليا، اعتباراً من تاريخ الرابع عشر من تشرين الثاني/ نوفمبر 2023.