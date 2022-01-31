مجلس النواب يعلن اسماء المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية

شفق نيوز/ أعلن مجلس النواب العراقي، يوم الاثنين، اسماء المرشحين الى رئاسة الجمهورية، والبالغ عددهم 25 مرشحاً.

وقالت الامانة العامة للمجلس، في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، استنادا الى احكام المادة (٤) من قانون احكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية رقم(٨) لسنة ٢٠١٢، ادناه اسماء المرشحين المقبولين للترشح لمنصب رئيس الجمهورية وهم كما يأتي :

1- خالد صديق عزيز محمد

2- فيصل محسن عبود الكلابي

3- شهاب احمد عبدالله النعيمي

4- حسين احمد هاشم الصافي

5- احمد موح عمران الربيعي

6- احمد يحيى جاسم جويد الساعدي

7- صباح صالح سعيد

8- كاظم خضير عباس داوغنه

9- رزكار محمد امين حمه سعيد

10- كلاويز علي امين بيره

11-لؤي عبد الصاحب عبد الوهاب المحسن

12- ريبوار اورحمن وستاصالح عارف

13- حمزة بريسم ثجيل المعموري

14- هشيار محمود محمد مصطفى زيباري

15- حسين محسن علوان الحسني

16- عبد اللطيف محمد جمال رشيد الشيخ محمد

17-عمر صادق مصطفى مجيد العبدلي

18-برهم احمد الحاج صالح احمد

19- ثائر غانم محمد علي بكتش العثمان

20- اقبال عبد الله امين الفتلاوي

21- خديجة خدا يخش اسد قلاوس

22- جبار حسن جاسم

23- هادي عبد الحسين صدام الفريجي

24- رعد خضير دفاك صايل

25- ئوميد عبد السلام قادر طه بالاني

وفي التاسع والعشرين من الشهر الجاري، اعلن النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي حاكم الزاملي، عن عقد اجتماع موسع لتدقيق أسماء المرشحين لرئاسة الجمهورية، وأكدً اعتماد "البيانات والأحكام والقيود المثبتة على كل مرشح بعيداً عن كل الميول والاتجاهات او التاثيرات الخارجية او الداخلية".