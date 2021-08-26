مجلس النواب يعقد جلسته الأحد المقبل للتصويت على 5 قوانين

شفق نيوز/ أفادت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب العراقي، يوم الخميس، بأن البرلمان سيعقد جلسته الأسبوع المقبل للتصويت على خمسة قوانين.

وذكرت الدائرة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن المجلس سيعقد يوم الأحد المقبل، جلسته الخامسة من الدورة النيابية الرابعة للفصل التشريعي الثاني من السنة التشريعية الثالثة، للتصويت على مقترحات مشاريع القوانين المدرجة على جدول أعماله.

وبينت أن جدول الأعمال يتضمن استكمال التصويت على مقترح قانون الاندية الرياضية، ومقترح قانون حماية الموظف الحقوقي.

وأشارت إلى أن سيصوت أيضاً على مشروع قانون انضمام العراق الى بروتوكول عام 2005 المتعلق ببروتوكول قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنصات الثابتة في الجري القاري لعام 1988.

وأضافت الدائرة الاعلامية ان جدول الأعمال تضمن ايضا التصويت على مقترح قانون نقابة المبرمجين العراقيين.