مجلس النواب يعقد جلسة غدا الأحد للقراءة الثانية لمشروع قانون الموازنة

شفق نيوز/ قرر مجلس النواب العراقي، تحديد جلسة يوم غد الأحد للقراءة الثانية لمشروع قانون الموازنة العامة.

وقال محسن المندلاوي النائب الأول لرئيس مجلس النواب في بيان اليوم، إن رئاسة المجلس تسلمت تقرير اللجنة المالية النيابية المتعلق بمشروع قانون الموازنة العامة.

وأضاف أنه سنشرّع في القراءة الثانية للقانون في جلسة يوم غد الأحد.

وأنهى مجلس النواب العراقي، في مطلع شهر نيسان/أبريل الجاري، القراءة الأولى لمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023، 2024، 2025).