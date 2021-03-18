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مجلس النواب يصوت على سحب الثقة من رئيس الجهاز التنفيذي لهيأة الاعلام والاتصالات

Category: سیاسة

Date: 2021-03-18T16:24:29+0000
مجلس النواب يصوت على سحب الثقة من رئيس الجهاز التنفيذي لهيأة الاعلام والاتصالات
مجلس النواب يصوت علة سحب الثقة من رئيس الجهاز التنفيذي لهيأة الاعلام والاتصالات

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