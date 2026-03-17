مجلس النواب يشكل لجنة لمتابعة تصدير النفط عبر جيهان

كشف النائب عن كتلة "صادقون" النيابية أحمد الخزعلي، يوم الأربعاء، أن مجلس النواب قرر تشكيل لجنة نيابية لمتابعة ملف تصدير النفط عبر خط جيهان التركي، مبيناً أن اللجنة ستنسق مع وزارة النفط الاتحادية ووزارة الثروات الطبيعية في إقليم كوردستان لمواكبة إجراءات استئناف التصدير.

وقال الخزعلي لوكالة شفق نيوز، إن وزير الثروات الطبيعية في إقليم كوردستان أبلغ رئيس مجلس النواب، عبر اتصال هاتفي، باستئناف عملية تصدير النفط من كوردستان.

ويأتي ذلك بعد إعلان الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان التوصل إلى اتفاق لاستئناف صادرات النفط إلى ميناء جيهان التركي اعتباراً من اليوم الأربعاء، مع تشكيل لجنة مشتركة من الجانبين للشروع بالترتيبات الفنية والإدارية اللازمة، على أن تعود إيرادات النفط المصدر إلى الخزينة العامة الاتحادية، بالتوازي مع اتخاذ إجراءات أمنية لحماية الحقول وضمان استمرار العمليات.