مجلس النواب يستأنف جلسة التصويت على الموازنة دون التوصل الى اتفاق سياسي

شفق نيوز/ استأنف مجلس النواب العراقي يوم الجمعة، جلسة التصويت على الموازنة التي افتتحها أمس الخميس.

ويأتي هذا الاستئناف بعد اجتماعات سياسية لم تتمكن للتوصل إلى اتفاق بخصوص المواد المختلف عليها في قانون الموازنة.

وكان مصدر نيابي، قد افاد في وقت سابق من يوم الجمعة، انتهاء اجتماع رئاسة البرلمان مع كتلة الفتح والديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني دون التوصل إلى أي اتفاق بشأن المواد المختلف عليها في مشروع قانون الموازنة.

وذكرت مصادر مطلعة، في وقت سابق اليوم الجمعة، أن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي أبلغ الكتل النيابية بضرورة تسوية الخلافات القائمة على مشروع قانون الموازنة المالية للبلاد وفي حال إذا لم يُصار إلى ذلك فإنه لن يتم عقد جلسة للبرلمان.

من جانبه قال عضو اللجنة المالية النيابية عدنان الزرفي لوكالة شفق نيوز، إن "رئاسة مجلس النواب حددت الساعة السادسة من مساء اليوم الجمعة، موعداً جديداً لعقد جلسة استكمال التصويت على مشروع قانون الموازنة الثلاثية".

واوضح ان، "مجلس النواب سيصوت على قانون الموازنة سواء كان هناك اتفاق على المواد المختلف عليها، أو بدونه".