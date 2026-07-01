مجلس النواب يستأنف جلساته الأسبوع المقبل بمناقشة القوانين "المهمة" واستكمال الكابينة الوزارية

شفق نيوز- بغداد

أفاد مصدر نيابي، مساء اليوم الأربعاء، بأن رئاسة مجلس النواب عقدت اجتماعاً مع رؤساء وممثلي الكتل السياسية لمناقشة الفصل التشريعي الثاني للمجلس.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن الاجتماع عُقد مساء اليوم وتطرق إلى مناقشة عدد من القوانين "المهمة" وسبل إدراجها على جدول أعمال الجلسات المقبلة.

وبين أن المجتمعين اتفقوا على انعقاد الجلسة الأولى من الفصل التشريعي الجديد يوم الأحد أو الاثنين من الأسبوع المقبل، ومنح الوقت لرئيس مجلس الوزراء لإرسال أسماء المرشحين للحقائب الوزارية لتحديد موعد بوقت آخر لعقد جلسة استكمال التصويت على الكابينة الوزارية.