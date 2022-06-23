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مجلس النواب يرفع جلسته بعد ملء مقاعد نواب الصدر بالبدلاء

Category: سیاسة

Date: 2022-06-23T11:14:17+0000
مجلس النواب يرفع جلسته بعد ملء مقاعد نواب الصدر بالبدلاء

شفق نيوز/ رفع مجلس النواب العراقي، اليوم الخميس، جلسته بعد تصويت البدلاء عن الكتلة الصدرية.

وقالت الدائرة الاعلامية للمجلس في بيان  مقتضب، إن مجلس النواب قرر رفع جلسته الاستثنائية، مشيرة الى اتمام تصويت النواب الجدد البدلاء عن نواب الكتلة الصدرية المستقيلين.

وشهدت الجلسة أداء اليمين الدستورية للنواب البدلاء عن المستقلين في كتلة التيار الصدري، وإكمال تعديلات، وإقرار النظام الداخلي لمجلس النواب، وهما الفقرتين لجدول الأعمال.

ودعت رئاسة مجلس النواب أمس الأربعاء المرشحين "الخاسرين الأكبر" بدلاء نواب الكتلة الصدرية المستقيلين الى حضور جلسة يوم غد الخميس، فيما بين أن ستة من هؤلاء البدلاء امتنعوا عن الحضور كونهم من مرشحي الكتلة الصدرية.

وأعلنت رئاسة مجلس النواب أول أمس الثلاثاء، أن المجلس سيعقد جلسة استثنائية استناداً إلى أحكام المادة 58 أولاً من الدستور، وبناءً على طلب عددٍ من أعضاء المجلس، وذلك في يوم الخميس الموافق 23 حزيران في الساعة 11 صباحاً.

 

 

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