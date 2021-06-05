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مجلس النواب يرحّل مشروعا يدمج "13 قانوناً" بقانون واحد إلى الدورة البرلمانية المقبلة

Category: سیاسة

Date: 2021-06-05T14:32:57+0000
مجلس النواب يرحّل مشروعا يدمج "13 قانوناً" بقانون واحد إلى الدورة البرلمانية المقبلة

شفق نيوز/ أكد النائب عن كتلة سائرون النيابية رياض المسعودي، اليوم السبت، ترحيل قانون الخدمة المدنية إلى الدورة البرلمانية المقبلة، فيما لفت إلى إنه سينظم سلم الرواتب وسيكون بديلا لقانون التقاعد والانضباط الوظيفي.

وقال المسعودي لـوكالة شفق نيوز؛ إن "قانون الخدمة المدنية من القوانين المهمة بمجلس النواب، ولصعوبة تمريره سيرحل إلى الدورة البرلمانية المقبلة، على اعتبار إن القانون بحاجة إلى تنظيم لسلم الرواتب ودرجات وظيفية جديدة وتخصيص مالي وصياغة حقيقية".

وأضاف إن "قانون الخدمة المدنية السابق رقم 24 لعام 1960، مضى على تشريعة 60 عاما، وسبب عدم أجراء تعديل أو تغيير عليه، على اعتبار هو من القوانين الصعبة والمعقدة التي يصعب تغييرها".

وأوضح المسعودي، إن "قانون الخدمة الجديد سيدمج 13 قانونا بقانون واحد ويتضمن ذلك القوانين التقاعد وانضباط موظفي الدولة والموظفين الملاك والترقيات وغيرها من القوانين التي تتعلق بالموظفين".

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