مجلس النواب العراقي يوجّه سؤالاً للسوداني بشأن قانون الرواتب (وثيقة)

شفق نيوز/ وجّه مجلس النواب العراقي، يوم الثلاثاء، سؤالاً برلمانياً إلى رئاسة مجلس الوزراء بشأن سحبها أحد القوانين منذ قرابة العامين وعدم إرساله مجدداً إلى المجلس.

ووفقاً لكتاب رسمي صادر بتاريخ اليوم من مجلس النواب وموجه إلى مجلس الوزراء، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، تضمن السؤال ما هي "أسباب سحب قانون الخدمة المدنية الاتحادي وسلم الرواتب بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 302 بتاريخ 15/11/2022، حيث مضى أكثر من 700 يوم ولم يتم إعادته إلى مجلس النواب".

وبحسب الكتاب فإن السؤال موجه من النائب هادي السلامي إلى رئيس مجلس الوزراء والأمين العام لمجلس الوزراء.