مجلس النواب العراقي ينهي قراءة ثلاثة قوانين وتقريرين ويرفع جلسته إلى الأثنين

شفق نيوز/ أنهى مجلس النواب العراقي، قراءة ثلاثة قوانين وتقريرين في الجلسة التي عقدها اليوم السبت برئاسة محمد الحلبوسي رئيس المجلس.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن الحلبوسي الجلسة الثالثة للدورة الانتخابية الخامسة للسنة التشريعية الثانية بعد إكتمال النصاب القانوني لها بحضور نحو 200 نائب.

وانهى المجلس خلال الجلسة القراءة الأولى لثلاثة مشاريع قوانين، الأول مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية في شأن انشاء صندوق دولي للتعويض عن اضرار التلوث بالزيت لعام ۱۹۹۲، والثاني مشروع قانون تصديق اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب المفروضة على الدخل ومنع التهرب من دفع الضرائب بين حكومة جمهورية العراق وحكومة مملكة هولندا، والثالث مشروع قانون معهد إعداد مفوضي الشرطة.

وكذلك أنهى تقرير ومناقشة مشروع قانون تصديق اتفاق التعاون الاساس بين حكومة جمهورية العراق ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO)، تقرير ومناقشة مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى نظام لاهاي للقانون الدولي الخاص.

وبعد الإنتهاء من جدول أعمال الجلسة قرر مجلس النواب رفعها الى يوم الاثنين المُقبل.