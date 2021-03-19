مجلس النواب العراقي يقرر عقد جلسة الموازنة عند العاشرة من صباح السبت

شفق نيوز/ أعلنت رئاسة مجلس النواب، يوم الجمعة، تأجيل التصويت على قانون الموازنة إلى يوم غد السبت.

وذكر بيان لمكتب رئيس المجلس محمد الحلبوسي، ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "‎بسبب المناقشات المستمرة بين النواب واللجنة ولغرض اكمال التفاصيل والطباعة النهائية، ‎قررت رئاسة المجلس عقد الجلسة ‎غدا الساعة العاشرة صباحاً".

وأضافت "سيتم اعمام النسخة النهائية لمشروع قانون الموازنة على حضراتكم حال استكمالها من اللجنة المالية".

وكان من المقرر أن يعقد مجلس النواب اليوم الجمعة، جلسة للتصويت على قانون الموازنة العامة لسنة 2021، إلا أن الخلافات بين الكتل السياسية آلت دون ذلك.