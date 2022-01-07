مجلس النواب العراقي يعلن جدول أعمال جلسته الأولى

شفق نيوز/ أعلن مجلس النواب العراقي يوم الجمعة جدول أعمال جلسته الأولى المقررة الأحد المقبل.

ووفق الجدول الذي تحصلت عليه وكالة شفق نيوز، فإن الأمين العام لمجلس النواب سيلقي كلمة للترحيب بالنواب وقراءة أسماء الحضور.

وبعدها يتولى رئيس السنة إدارة الجلسة وسيكون الرئيس الأسبق لمجلس النواب محمود المشهداني، ومن ثم يؤدي النواب اليمين الدستورية قبل فتح باب الترشيح لمنصب رئيس المجلس ونائبيه.

ومن المقرر عقد الجلسة في تمام الساعة الحادية عشرة من يوم الأحد المقبل الموافق ٩ كانون الثاني/يناير الجاري.

وتصدرت الكتلة الصدرية نتائج الانتخابات التي جرت في تشرين الأول/أكتوبر الماضي بـ 73 مقعدا، من أصل 329، تلاها تحالف "تقدم" بـ37 مقعدا، وائتلاف "دولة القانون" بـ33 مقعدا، والحزب الديمقراطي الكوردستاني برصيد ٣١ مقعدا.