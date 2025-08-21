مجلس النواب العراقي يستأنف جلساته بجدول أعمال خالٍ من قانون الحشد الشعبي

شفق نيوز- بغداد

أعلنت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب العراقي، يوم الخميس، عن استئناف الجلسات النيابية منتصف الأسبوع المقبل بجدول أعمال خالٍ من قانون الحشد الشعبي.

وبحسب جدول الأعمال الذي ورد لوكالة شفق نيوز، فإن الجلسة ستنعقد يوم الاثنين المقبل للتصويت على مقترحين لقانونين، وقراءة ومناقشة مشاريع قوانين أخرى.

ويستأنف المجلس جلسته في اليوم التالي (الثلاثاء) بجدول أعمال يتضمن ست فقرات.

وفي يوم الأربعاء المقبل سيعقد المجلس أيضاً لجسة للتصويت وقراءة مشاريع عدد من القوانين.

ويشهد مجلس النواب العراقي شللاً منذ جلسة 5 آب/ أغسطس 2025 التي اندلع خلالها خلاف علني بين رئيسه محمود المشهداني ونائبه محسن المندلاوي حول أحقية إدارة الجلسة، ما تسبب بتعطيل عقد جلسات لاحقة لمناقشة قوانين بارزة بينها قانون الحشد الشعبي، وسط انشغال الكتل بالحملات الانتخابية.