مجلس النواب العراقي يدعو نظراءه العرب لعقد "جلسة طارئة" في بغداد لمناقشة احداث غزة

شفق نيوز / دعا مجلس النواب العراقي، يوم الأحد، نظراءه في البرلمانات العربية، إلى عقد "جلسة طارئة" في بغداد، لمناقشة القصف الإسرائيلي والحصار المفروض على قطاع غزة، منذ أكثر من أسبوع.

جاء ذلك، خلال جلسة مجلس النواب التي عقدت اليوم، وشهدت التصويت على مقررات المجلس الخاصة بمناقشة القصف الوحشي على قطاع غزة والحصار المفروض عليها، وفق بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وقرر المجلس "إدانة سياسة الكيان الصهيوني الغاصب في قتل وتهجير وهدم المنازل، ويؤكد حق الفلسطينيين في الدفاع عن أرضهم وحقوقهم المغتصبة"، كما دعا الحكومة العراقية لـ"اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بإسناد وإغاثة الشعب الفلسطيني وخصوصا في قطاع غزة".

ودعا مجلس النواب العراقي، البرلمانات العربية، إلى "عقد جلسة طارئة لاتحاد البرلمانات العربية في بغداد، لاتخاذ موقف ينسجم مع إرادة الشعوب العربية".

وطالب المجلس، الأمم المتحدة بـ"العمل الفوري على فتح منافذ إيصال المساعدات الإنسانية لأبناء الشعب الفلسطيني"، ومجلس الأمن الدولي بـ"تحمل مسؤوليته باتخاذ ما يلزم لوقف التصعيد والقتل والتهجير ضد الشعب الفلسطيني".

وشدد على ضرورة "فتح منافذ رسمية للتبرعات والمساهمات الحكومية وغير الحكومية لدعم وإسناد الشعب الفلسطيني"، فضلاً عن التأكيد على "موقف العراق الثابت والداعم من القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته وسيادته الكاملة على أراضيه".