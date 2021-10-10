مجلس المفوضين يعلن عبر شفق نيوز نسبة المشاركة بالانتخابات حتى منتصف اليوم

شفق نيوز/ أعلن رئيس مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات القاضي جليل عدنان، نسبة المشاركة بالاقتراع العام الذي انطلق صباح اليوم الأحد.

وقال جليل لوكالة شفق نيوز، إن "نسبة المشاركة في منتصف النهار بلغت أكثر من ثلث الناخبين وبعد انتهاء عملية الاقتراع سنعلن عن نسبة المشاركة في الانتخابات".

واضاف، "لا يوجد اي عطل باجهزة الاقتراع، عند فتح صناديق الاقتراع كل الأجهزة كانت تعمل، وهناك تدخل خاطئ تسبب بإيقاف الأجهزة تمثل بعدم تعامل الموظف بالطريقة الصحيحة مع الجهاز".

واكد جليل، "لا يوجد اي عطل بالأجهزة الالكترونية، انما خلل تسبب بإيقاف بعض الأجهزة وتمت معالجتها".