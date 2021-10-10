سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

مجلس المفوضين يعلن عبر شفق نيوز نسبة المشاركة بالانتخابات حتى منتصف اليوم

Category: سیاسة

Date: 2021-10-10T12:34:05+0000
مجلس المفوضين يعلن عبر شفق نيوز نسبة المشاركة بالانتخابات حتى منتصف اليوم

شفق نيوز/ أعلن رئيس مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات القاضي جليل عدنان، نسبة المشاركة بالاقتراع العام الذي انطلق صباح اليوم الأحد.

وقال جليل لوكالة شفق نيوز، إن "نسبة المشاركة في منتصف النهار بلغت أكثر من ثلث الناخبين وبعد انتهاء عملية الاقتراع سنعلن عن نسبة المشاركة في الانتخابات".

واضاف، "لا يوجد اي عطل باجهزة الاقتراع، عند فتح صناديق الاقتراع كل الأجهزة كانت تعمل، وهناك تدخل خاطئ تسبب بإيقاف الأجهزة تمثل بعدم تعامل الموظف بالطريقة الصحيحة مع الجهاز".

واكد جليل، "لا يوجد اي عطل بالأجهزة الالكترونية، انما خلل تسبب بإيقاف بعض الأجهزة وتمت معالجتها".

related

العراق ينعزل عن العالم لمدة يومين

Date: 2021-09-30 04:49:11
العراق ينعزل عن العالم لمدة يومين

بالوثيقة.. القضاء العراقي يقول كلمته في "ابو مازن"

Date: 2021-06-16 15:25:18
بالوثيقة.. القضاء العراقي يقول كلمته في "ابو مازن"

مفوضية الانتخابات: ننتظر زخماً جماهيراً في الساعات المقبلة

Date: 2021-10-10 07:09:58
مفوضية الانتخابات: ننتظر زخماً جماهيراً في الساعات المقبلة

"تمرداً على الديمقراطية".. المالكي يعلن موقفه من حكومة الطوارئ وتأجيل الانتخابات

Date: 2021-05-25 06:46:50
"تمرداً على الديمقراطية".. المالكي يعلن موقفه من حكومة الطوارئ وتأجيل الانتخابات

فائق الشيخ علي يعلن انسحابه من المشاركة في الانتخابات التشريعية

Date: 2021-05-09 14:20:57
فائق الشيخ علي يعلن انسحابه من المشاركة في الانتخابات التشريعية

اجتماع سياسي واسع بحضور الكاظمي ينتهي بعقد الانتخابات بموعدها والترحيب بالاتفاق مع امريكا

Date: 2021-08-01 14:49:27
اجتماع سياسي واسع بحضور الكاظمي ينتهي بعقد الانتخابات بموعدها والترحيب بالاتفاق مع امريكا

الديمقراطي الكوردستاني بشأن تحالفاته ما بعد الانتخابات: لدينا قضية نتعامل وفق معطياتها

Date: 2021-08-16 12:44:59
الديمقراطي الكوردستاني بشأن تحالفاته ما بعد الانتخابات: لدينا قضية نتعامل وفق معطياتها

الكاظمي من الكويت: ماضون في إجراء الانتخابات بموعدها المقرر

Date: 2021-08-22 12:21:28
الكاظمي من الكويت: ماضون في إجراء الانتخابات بموعدها المقرر