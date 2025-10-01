مجلس المفوضين يصادق على قوائم المرشحين للانتخابات العراقية

شفق نيوز- بغداد

صادق مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية، يوم الأربعاء، على قوائم المرشحين للانتخابات العراقية.

وذكرت المفوضية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "مجلس المفوضين صادق على قوائم المرشحين الذين يحق لهم المشاركة في انتخابات مجلس النواب العراقي 2025".

وأضافت أن "المجلس قرر ان يكون موعد انطلاق الحملة الانتخابية للمرشحين المصادق عليهم، في يوم الجمعة المقبل المصادف 2025/10/3".

ومنذ أن فتحت المفوضية العليا للانتخابات أبواب الترشيح أمام الكتل والأحزاب والتحالفات السياسية والمرشحين المنفردين، أصدرت المفوضية العديد من قوائم الاستبعاد لمئات المرشحين لشمول بعضهم بقانون المساءلة والعدالة وآخرين لتورطهم بجرائم وجنح جنائية ولأسباب أخرى.

وكان رئيس الفريق الإعلامي في مفوضية الانتخابات عماد جميل، كشف في وقت سابق، أن عدد المستبعدين من سباق الترشح بلغ حتى الآن 751 مرشحاً في آخر إحصائية لقرارات الاستبعاد الصادرة عن مجلس المفوضين.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات التشريعية المقبلة، يوم 11 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، بحسب قرار مجلس الوزراء العراقي، على أن تبدأ الدعاية الانتخابية قبلها بفترة وجيزة.