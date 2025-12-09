مجلس المفوضين بهيئة الإعلام يقيل نوفل أبو رغيف ويكلف محمد الغرباوي بدلاً عنه

شفق نيوز- بغداد

قرر مجلس المفوضين في هيئة الإعلام والاتصالات، يوم الثلاثاء، إقالة نوفل أبو رغيف رئيس الجهاز التنفيذي.

وقال مصدر مسؤول في الهيئة، لوكالة شفق نيوز، إن الإقالة جاءت على إثر ما أثير مؤخراً بشأنه (أبو رغيف) من سلسلة الفضائح (غير الأخلاقية) والتي بثت قبل أسابيع من خلال تسجيلات صوتية وأخرى فيديوهات مصورة بـ(أوضاع غير إخلاقية)، إضافة إلى أحاديثه (المقززة للأخلاق) وبشكل سافر ومخز.

وبحسب المصدر، فإن المجلس كلف "محمد الغرباوي"، معاون رئيس الجهاز، بمسؤولية رئاسة هيئة الإعلام والاتصالات، وبكامل الصلاحيات.

وتقدّم نوفل أبو رغيف، الأحد 9 تشرين الثاني 2025، بطلب إجازة لمدة شهر، إلى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، معلّلاً ذلك بـ"تعرضه لهجمة تسقيطية استهدفت سمعته وسمعة عائلته وتحديداً زوجته".

وفي آذار/ مارس الماضي، كلف رئيس الوزراء محمد شياع السوداني المنتهية ولايته حالياً، القيادي في تيار الحكمة الوطني والمتحدث باسمه نوفل أبو رغيف بمهام رئاسة الجهاز التنفيذي لهيئة الاعلام والاتصالات بدلا من علي المؤيد.

وكان أبو رغيف، يشغل منصب الوكيل الأقدم لوزارة الثقافة والسياحة والآثار، وقد تدرج في تسنم العديد من المناصب في هذه الوزارة بعد العام 2003 وسقوط نظام البعث السابق.