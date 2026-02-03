مجلس المثنى يلغي سحب يد قائممقام السماوة ويعطل دوام الغد

شفق نيوز- المثنى

قرر مجلس محافظة المثنى، يوم الثلاثاء، إلغاء أمر سحب يد قائممقام السماوة، وتعطيل الدوام الرسمي غداً الأربعاء، وتحديد سعر الأمبير للمولدات الأهلية بمبلغ ثمانية آلاف دينار للفترة المقبلة.

جاء ذلك، خلال عقد المجلس جلسته الاعتيادية الثالثة برئاسة رئيس المجلس أحمد محسن آل دريول، وبحضور أعضاء المجلس لمناقشة الملفات الخدمية والتنظيمية الهامة.

وبحسب بيان للمجلس ورد لوكالة شفق نيوز، فقد شهدت الجلسة "التصويت على مجموعة من القرارات التي تهدف إلى خدمة المواطنين وضمان استقرار الإدارة المحلية، وهي إلغاء أمر سحب يد قائممقام السماوة عدي الأعرجي، وتعطيل الدوام الرسمي يوم الأربعاء بمناسبة الزيارة الشعبانية".

كما قرر المجلس "السماح للمطاعم والمقاهي بالاستمرار في تقديم خدماتها طوال اليوم في عموم المحافظة بما يضمن راحة المواطنين واستمرارية النشاط الاقتصادي، وتحديد سعر الأمبير للمولدات الأهلية بمبلغ ثمانية آلاف دينار للفترة القادمة".

ووفقاً للبيان، فقد أكد رئيس المجلس "متابعته المباشرة لجميع الملفات لضمان المصلحة العامة وحفظ حقوق المواطنين، مشدداً على أن هذه القرارات تأتي ضمن الصلاحيات القانونية للمجلس وتلبي احتياجات أبناء المحافظة".