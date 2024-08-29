مجلس القضاء الأعلى يرد على تقارير التنصت على رئيسه

شفق نيوز/ أصدر المركز الإعلامي في مجلس القضاء الأعلى توضيحاً، يوم الخميس، ينفي وجود محاولات تنصت على رئيس المجلس فائق زيدان.

وجاء في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، من المركز الإعلامي في مجلس القضاء الأعلى، إنه يوضح عدم صحة ما يتم تداوله على وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بخصوص وجود محاولات تنصت على رئيس مجلس القضاء الأعلى.

وكانت صحيفة ذا نيو ريجن الاميركية، قد ذكرت في تقرير لها أمس الأربعاء، أن رئيس السلطة القضائية فائق زيدان من بين أهداف شبكة التنصت التي تم اعتقال 7 أفراد منها ويتم التحقيق معهم.