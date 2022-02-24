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قوة من جهاز مكافحة الإرهاب تحاصر رئاسة محكمة استئناف الكرخ والقضاء يطلب الكاظمي بعجالة

Category: سیاسة

Date: 2022-02-24T18:53:28+0000
قوة من جهاز مكافحة الإرهاب تحاصر رئاسة محكمة استئناف الكرخ والقضاء يطلب الكاظمي بعجالة

شفق نيوز / دعا مجلس القضاء الأعلى في العراق، يوم الخميس، القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، إلى ضبط أداء منتسبي بعض الأجهزة الأمنية التي تنتهك القانون.

وذكر المجلس في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن " محكمة تحقيق الكرخ اتخذت الإجراءات القانونية بحق عدد من منتسبي قوة عسكرية خالفت القانون في رئاسة محكمة استئناف الكرخ"، مطالباً الكاظمي بـ"إجراء تحقيق عاجل عن أسباب قيام قوة من جهاز مكافحة الإرهاب بمحاصرة المحكمة".

وحث مجلس القضاء، على "تحري المعلومة من الجهات القضائية المختصة وعدم اعتماد النقل غير الدقيق للمعلومات المضللة"، مؤكداً أن "القانون فوق الجميع ولا حصانة غير الحصانة الدستورية لمن يعطي أوامر أو ينفذها خلافاً للقانون".

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