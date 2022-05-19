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مجلس القضاء الأعلى يدعو القوى السياسية إلى عدم زجه بخلافاتهم

Category: سیاسة

Date: 2022-05-19T18:40:47+0000
مجلس القضاء الأعلى يدعو القوى السياسية إلى عدم زجه بخلافاتهم

شفق نيوز/ دعا مجلس القضاء الأعلى في العراق، يوم الخميس، إلى عدم زجه بالخلافات السياسية القائمة في البلاد.

وذكر المجلس في بيان، أن "الدستور أكد على استقلال القضاء وان مجلس القضاء الاعلى يحرص دوما على استقلاليته وحياديته وهو ليس طرفا في الخلافات السياسية بل ان قراراته هي نتاج حيثيات كل قضية والادلة المتوفرة فيها".

وأضاف، "لذلك يدعو المجلس جميع القوى السياسية الى عدم ادخال القضاء في خلافاتهم وعدم التسبب بالمساس بمكانة القضاء في المجتمع واذا كانت هناك اعتراضات لطرف سياسي على قرار من القرارات عليه اتباع السياقات القانونية في معالجتها".

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