القضاء الأعلى يدعو الفائزين بالانتخابات للاسراع في تشكيل الحكومة الجديدة

شفق نيوز- بغداد

دعا مجلس القضاء الأعلى في العراق، يوم الخميس، الفائزين بالانتخابات للاسراع في تشكيل الحكومة الجديدة وفق السقوف الزمنية الدستورية.

وبارك مجلس القضاء في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، الأحزاب والتحالفات السياسية الفائزة بعضوية مجلس النواب العراقي، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح في مهامهم القادمة.

كما تمنى التوفيق لمن لم يحالفه الحظ بالفوز في هذه الدورة، آملاً أن يحققوا النجاح في الانتخابات المقبلة.

ودعا مجلس القضاء الأعلى الأحزاب السياسية الفائزة إلى الإسراع بإجراء الحوارات والتفاهمات اللازمة من أجل تشكيل السلطتين التشريعية والتنفيذية، أي مجلس النواب والحكومة الجديدة، ضمن السقوف الزمنية الدستورية المحددة.

وأمس الأربعاء، أعلنت المفوضية العليا للانتخابات العراقية النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية، التي شهدت إقبالاً بنسبة 56.11% لاختيار 329 نائباً.

وأظهرت النتائج تقدم ائتلاف يقوده السوداني، فيما ستُعلن لاحقاً تفاصيل توزيع المقاعد.

وتأتي هذه الانتخابات السادسة منذ 2003، وسط استقرار نسبي ونسبة مشاركة أعلى من انتخابات 2021، تمهيداً لمرحلة اختيار رئيس الوزراء الجديد.