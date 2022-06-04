مجلس القضاء الكوردستاني يفند قرار المحكمة الاتحادية: ليس لها سلطة إلغاء قانون النفط والغاز في الإقليم

شفق نيوز/ أعلنت دائرة الاعلام والمعلومات في حكومة اقليم كوردستان، اليوم السبت، أنه فيما يخص بالعمليات المتعلقة بالنفط والغاز، تطرق مجلس القضاء في اقليم كوردستان في بيان أصدره في ٣٠ ايار ٢٠٢٢ الى قانون النفط والغاز وكيفية ادارة الحقول النفطية وفقا للقانون وكذلك اوضحت فيه ان المحكمة الاتحادية غير دستورية وليس لها سلطة إلغاء قانون النفط والغاز في اقليم كوردستان.

وجاء في بيان المجلس ورد لوكالة شفق نيوز، إن افعال حكومة اقليم كوردستان المتعلقة بالعملية المرتبطة بالنفط والغاز تتوافق مع ما جاء في الدستور العراقي الصادر عام ٢٠٠٥ وأن أحكام قانون النفط والغاز رقم ٢٢ لسنة ٢٠٠٧ الصادر عن برلمان إقليم كوردستان لا تتعارض وأحكام الدستور العراقي، ولم تحدد عمليات التنقيب وإنتاج وتصدير النفط والغاز من الخصوصيات الحصرية للسلطات الاتحادية كما جاء في المادة ١١٠ من الدستور العراقي، لذلك فإن نصوص قانون النفط والغاز تبقى فعالة.

وأشار البيان إلى انه وفقا للمادة ١٢٢ من الدستور العراقي فان الحكومة الاتحادية تدير النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الاقاليم والمحافظات المنتجة وان توزيع إيرادات تكون بصورة عادلة على السكان مع تحديد حصة للأقاليم المتضررة التي تم حرمانها من قبل النظام السابق.

وأضاف البيان إن المادة ١١٢ تشمل الحقول الحالية فقط وهذا ما يعني الحقول النفطية التي لها انتاج تجاري قبل الاستفتاء الدستوري العراقي في آب ٢٠٠٥، اي أنه بعد هذا التاريخ فإن عملية النفط والغاز تخضع للخصوصيات الحصرية لاقليم كوردستان، وبهذا فان نصوص النفط والغاز في اقليم كوردستان- العراق رقم ٢٢ لسنة ٢٠٠٧ تتفق وتعريف (الحقول الحالية) في المادة الاولى لذلك القانون مع الدستور العراقي وليست مخالفة لها.

واختتم البيان بالقول إنه وفقا للمادة ٢ / ٩٢ من الدستور العراقي يتوجب على مجلس النواب العراقي إصدار قانون لتأسيس المحكمة الاتحادية العليا، مستدركا أنه لم يصدر ذلك القانون لحد الان، لذلك فانه في العراق لا يوجد محكمة اتحادية تم تشكيلها وفقا للدستور، وان المحكمة التي اصدرت قرار ١٥ في شباط ٢٠٢٢ بهدف الغاء قانون النفط والغاز في كوردستان العراق رقم ٢٢ لسنة ٢٠٠٧ ليس لها أي سلطة دستورية، وان قانون النفط والغاز في اقليم كوردستان يبقى معمولا به.