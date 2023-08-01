مجلس الدولة يعلن انجاز تدقيق تعليمات موازنة 2023

شفق نيوز/ اعلن مجلس الدولة اليوم الثلاثاء، انجاز تدقيق الموازنة الثلاثية.

وذكر بيان مقتضب لمجلس الدولة ورد لوكالة شفق نيوز؛ ان عملية تدقيق تعليمات تنفيذ قانون الموازنة للسنوات 2023 -2024- 2025 رقم (13) لسنة 2023 تمت بحضور وزيرة المالية ، ووزارة التخطيط ، والجهات ذات العلاقة، لغرض تسهيل إجراءات تنفيذ القانون المذكور آنفاً.

وصوّت مجلس النواب العراقي، يوم الاثنين (12 حزيران الماضي)، على قانون الموازنة الاتحادية للأعوام 2023,2024,2025، بعد مناقشات استمرت لخمسة أيام.

وتبلغ قيمة موازنة العام الحالي، 197 تريليونا و828 مليار دينار عراقي، (نحو 152.2 مليار دولار)، بعجز إجمالي بلغ 63 تريليون دينار (48.3 مليار دولار)، بينما لم يتم نشر بنود موازنتي عامي 2023 و2024.