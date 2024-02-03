مجلس البصرة يفشل في عقد جلسته الاولى للمرة الثانية: المفاوضات جارية

شفق نيوز/ أعلنت المتحدثة باسم "كتلة البصرة" ايمان المالكي، اليوم السبت، عن عدم عقد جلسة مجلس محافظة البصرة، للمرة الثانية، بسبب عدم حسم ملف توزيع المناصب.

وذكرت المالكي لوكالة شفق نيوز، ان "كتلة البصرة لن تحضر جلسة مجلس المحافظة المؤمل عقدها مساء اليوم لاختيار رئيس المجلس ونائبيه، بسبب عدم التوافق بين الكتل السياسية حول حسم المناصب الخمسة في المحافظة".

وأوضحت المالكي، ان "مجلس المحافظة لن يعقد بـ12 عضوا، كون مرشح كوتا المسيح انضم إلينا بحسب اتفاق كتل الإطار التنسيقي العام في العراق، واصبحنا 11 عضواً والمجلس لا يعقد الا بـ13 عضوا"، لافتة إلى ان "كتلة البصرة لم ترفض ترشيح اسعد العيداني لمنصب المحافظ ".

واضافت المتحدثة باسم "كتلة البصرة"، ان كتلتها "طلبت ترشيح شخصيتين اضافيتين للعيداني لتكوين 3 أسماء مرشحة لمنصب المحافظ، ولكن لم يأتي أي رد حاسم لغاية الآن".

وبينت، أن "ما يصدر من تحالف تصميم حول الاصرار على العيداني فقط، هو كلام صادر من اشخاص غير مخولين بالحديث رسميا باسم تحالف تصميم".

وتابعت المالكي، ان "المفاوضات جارية لغاية الآن بين الاطراف السياسية لحسم ملف المناصب الـ 5 في المحافظة دفعة واحدة ".

وكان من المؤمل عقد مجلس محافظة البصرة جلسته مساء اليوم لاختيار رئيس المجلس ونائبيه، حيث فشل المجلس مسبقا في عقد جلسته الاولى الاسبوع الماضي.