مجلس البصرة يعترض طريق العيداني للظفر بهيئة الاستثمار (وثيقة)

شفق نيوز/ أصدر مجلس محافظة البصرة، اليوم الأحد، وثيقة رسمية تضمنت إلغاء الأمر الإداري الصادر من المحافظ اسعد العيداني بخصوص إقالة رئيس هيئة الاستثمار و تكليف نفسه من موقع أدنى بالمنصب.

و جاء في الوثيقة التي حصلت عليها وكالة شفق نيوز، أن "الأمر الإداري الصادر من المحافظ مخالف للقانون كون منصب رئيس هيئة الاستثمار في المحافظة من المناصب العليا وهذا ما نصت عليه المادة 7/تاسعا - (1)، وأن إعفاءه يجب أن يكون من خلال المجلس".

واضافت الوثيقة، أنه "وفقاً للصلاحيات الممنوحة لمجلس المحافظة في القانون المشار إليه واستناداً إلى الرأي القانوني الصادر من اللجنة القانونية ولكون رئيس هيئة استثمار البصرة مكلف رسمياً من قبل رئيس الوزراء، وعليه لا يمكن إنهاء تكليفه إلا من خلال الجهة التي أصدرت أمر التكليف، وبناء على ذلك يعتبر الأمر الإداري فاقداً لسنده".

وباشر محافظ البصرة أسعد عبد الأمير العيدانيّ، صباح اليوم الأحد، في مقر هيئة الاستثمار مهامه رئيساً للهيأة من موقع أدنى، وفقاً لأمر إداري صدر سابقاً منه بتكليف نفسه بالمنصب.