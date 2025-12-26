مجلس البصرة يصوت على إنشاء إقليم البصرة الاثنين المقبل

شفق نيوز- البصرة

كشف عضو مجلس محافظة البصرة، عماد المطوري، يوم الجمعة، عن توجه المجلس للتصويت بالإجماع على بدء إجراءات التحول لإقليم.

وقال المطوري، لوكالة شفق نيوز، إن "جلسة يوم الإثنين المقبل لمجلس المحافظة، ستشهد إجماع أعضاء المجلس على التصويت لإقامة إقليم البصرة".

وأضاف أن "هذه الخطوة لا تمثل انفصالاً عن العراق بقدر ما هي تغييراً إدارياً يعيد للمحافظة حقوقها"، مبينا أن "هناك توافق سياسي داخل المجلس حول هذا الملف".

وتابع أن "الملف سيرفع بطلب رسمي إلى رئاسة الوزراء الأسبوع المقبل للمضي بالإجراءات"، مبينًا أن "هذه الخطوة تأتي ضمن المسار القانوني والدستوري المعتمد، وبما ينسجم مع صلاحيات الحكومات المحلية".

ومنذ أيام، بدأ أعضاء مجلس محافظة البصرة، بالتحرك لجمع تواقيع للتصويت على تفعيل ملف "إقليم البصرة"، بمشاركة تحالف "تصميم" الذي يتزعمه المحافظ اسعد العيداني.

وحصلت وكالة شفق نيوز على وثيقة موقعة من نائب رئيس مجلس المحافظة، أسامة عبد الرضا السعد، يتقدم فيها بمقترح رسمي لتفعيل الملف.

وطلب السعد، وفق الكتاب الرسمي المقدم إلى رئيس المجلس، مناقشة وتأكيد القرارات السابقة المتعلقة بمقترح إقليم البصرة، ومطالبة رئيس مجلس الوزراء بإحالة المقترح إلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.

كما منحت الوثيقة تفويضاً لرئيس مجلس المحافظة بتكليف القسم القانوني بمتابعة رفع الدعاوى القضائية ذات الصلة، مع إمكانية تحويل المهمة إلى مكاتب قانونية خارج المجلس.

كما أعلن تحالف تصميم والمحافظ أسعد العيداني، دعمه لهذا التوجه، ضمن حراك سياسي متصاعد لإعادة طرح مشروع الإقليم على طاولة المجلس خلال المرحلة المقبلة.

وبحسب رئيس كتلة تصميم في مجلس البصرة، عقيل الفريجي، الذي تحدث لوكالة شفق نيوز، من المقرر أن يتجه مجلس المحافظة إلى الخطوات القانونية والدستورية للمضي بإقامة إقليم البصرة، كما أن المجلس عازم على استكمال إجراءات التحويل وبمشاركة جميع أعضائه، وأن هذا الاتجاه سيُحسم قريبًا وفق السياقات المعتمدة.