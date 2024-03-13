مجلس البصرة: لم نشكل لجاناً بعد لتقييم عمل مديري الدوائر وسنحاسب الفاسدين

شفق نيوز/ أكد عضو مجلس محافظة البصرة سعود عز الدين، يوم الأربعاء، أن المجلس صوّت على النظام الداخلي، إلا أنه لم يبدأ بعد بتشكيل اللجان، نافياً التوجه لاستجواب لمديري الدوائر في المحافظة قبل الانتهاء من تسمية رؤساء وأعضاء اللجان.

وقال عز الدين لوكالة شفق نيوز، إن "الحديث عن قرب استجواب مديري الدوائر في البصرة والإطاحة بالفاسدين غير صحيح، حيث أن المجلس لم يشكل لغاية الآن أي لجنة لتقييم عمل مديري الدوائر".

وأشار إلى أن "المجلس حينما يقرر استجواب أي مدير بناءً على ملفات فساد في دائرته فلن يكتفي بالإعفاء من المنصب، وإنما سيحيله إلى هيئة النزاهة".

وأضاف عز الدين، أن "أعضاء المجلس اتفقوا على النظام الداخلي وسيرسل لغرض النشر في الجريدة الرسمية ليكتسب الصفة القانونية النهائية، وبعد توزيع اللجان بين أعضاء المجلس، سيكون لكل حادث حديث".

وكان عدد من النواب عن البصرة، قد أعلنوا أن لديهم ملفات فساد مالي وإداري على عدد من مديري الدوائر في المحافظة، وقرب ملاحقتهم وإعفائهم من مناصبهم وإحالتهم إلى هيئة النزاهة.