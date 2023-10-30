مجلس الاقتصاد الوزاري يشكل لجنة وزارية للموانئ ويلزم المرور بتقديم كشوفات الرسوم والغرامات

شفق نيوز/ أعلن المجلس الوزاري للاقتصاد، اليوم الاثنين، تشكيل لجنة لزيارة الموانئ والاطلاع على آليات العمل البحرية والمينائية وتقديم توصياتها بهذا الشأن خلال شهر واحد، كما ألزم تقديم مديرية المرور العامة كشفاً لوزارة المالية بالرسوم والغرامات للمصادقة عليها لاحقا من قبل المجلس.

وقال المكتب الاعلامي للمجلس الوزاري للاقتصاد إن "نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين ترأس، الاثنين، الجلسة الثالثة والثلاثين للمجلس الوزاريّ للاقتصاد، بحضور نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط، ووزراء المالية والزراعة والصناعة والعمل والشؤون الاجتماعية والأمين العام لمجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي ومستشاري رئيس الوزراء للشُؤُون الاقتصادية والقانونية".

وأضاف البيان أن "المجلس استضاف وزير النقل ومدير عام الشركة العامة للموانئ العراقية لغرض مناقشة ايرادات الموانئ النفطية عن الخدمات البحرية".

وقرر المجلس، وفق البيان، "تشكيل لجنة برئاسة وزير الصناعة وعضوية وزارتي المالية والتخطيط وديوان الرقابة المالية والدائرة القانونية في الامانة العامة لمجلس الوزراء لغرض زيارة الموانئ والوقوف على آلية العمل للأعمال البحرية والمينائية وتقديم توصية إلى المجلس الوزاري للاقتصاد خلال شهر واحد".

كما استضاف المجلس "اللواء مدير المرور العام لمناقشة تخفيض الرسوم والغرامات الواردة في قانون المرور وقرر المجلس: أن تقدم مديرية المرور العامة كشفاً مفصلاً الى وزارة المالية بالرسوم والغرامات لغرض دراستها من ثم رفعها الى المجلس الوزاري للاقتصاد للمصادقة عليها".