مجلسا الاقتصاد الاتحادي والكوردستاني يؤكدان على حل القضايا الخلافية بموجب الدستور

شفق نيوز/ أكد المجلس الوزاري للاقتصاد الاتحادي، والمجلس الاقتصادي لإقليم كوردستان، يوم الأحد، على ضرورة حل المسائل الخلافية وفقاً للدستور العراقي وبما يضمن حقوق الجميع.

وذكر بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن المجلسان عقدا اجتماعاً في أربيل لبحث المسائل الخلافية بين الجانبين، بحضور رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، ونائب رئيس الوزراء الاتحادي ورئيس المجلس الوزاري للاقتصاد فؤاد حسين، ونائب رئيس حكومة الإقليم قوباد طالباني، إلى جانب عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين من كلا الجانبين، وجرى بحث حل القضايا العالقة مع التأكيد على احترام الحقوق الدستورية لإقليم كوردستان.

وفي مستهل الاجتماع، رحب بارزاني بالوفد الاتحادي الرفيع في أربيل، مشيراً إلى أن حل المشاكل أمر ممكن إذا توفرت الرغبة والإرادة لذلك، مشيراً إلى ضرورة أن يكون احترام الدستور والاتفاقيات أساساً لحل جميع المشاكل والخلافات.

وشدد بارزاني على ضرورة أن تعامل الحكومة الاتحادية جميع أنحاء العراق بشكل عادل، وأن تكون حكومة لجميع المناطق والمحافظات، ومثلما تدافع عن حقوق مواطني البصرة وبغداد، عليها أن تدافع بنفس القدر عن حقوق مواطني إقليم كوردستان أيضاً.

وشدد على أن إقليم كوردستان إقليم دستوري، ويجب احترام الكيان الاتحادي للإقليم ومعاملته وفقاً لذلك.

من جانبه، لفت نائب رئيس مجلس الوزراء الاتحادي ورئيس المجلس الوزاري للاقتصاد إلى أهمية وضرورة حل القضايا العالقة وفق الدستور، مشيراً إلى أن زيارة هذا الوفد تأتي بهدف حل المشاكل.

وبعد ذلك، اجتمعت اللجان المعنية من الجانبين بشكل منفصل بشأن محاور الاجتماع، وأجريا مناقشات مستفيضة في أجواء إيجابية شهدت تبادل وجهات النظر بشكل صريح بشأن حل القضايا الخلافية استناداً إلى الدستور. ومن المقرر أن تستمر الاجتماعات لمدة يومين.