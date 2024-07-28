مجددة التزامها بالهدنة.. الكتائب: فصيل غامض يستهدف الأمريكان في العراق

شفق نيوز/ قالت "كتائب سيد الشهداء" إحدى الفصائل المنضوية في تشكيل "المقاومة الإسلامية في العراق"، يوم الأحد، إنها تجهل من يقوم بعملية استهداف القوات الأمريكية المتواجدة في قاعدة عين الأسد بمحافظة الأنبار، والقوات المتواجدة في القواعد السورية.

وذكر قيادي بارز في الكتائب، لوكالة شفق نيوز، أن "جماعة المقاومة الإسلامية في العراق وكذلك هيئة تنسيقية المقاومة، لا تعرف أي جهة وجماعة من تقوم بقصف واستهداف القوات الأمريكية، مخلية مسؤوليتها عن "تلك العمليات".

وأضاف القيادي، الذي طلب عدم ذكر اسمه أن "كتائب سيد الشهداء" ملتزمة بالتهدئة لغاية الآن، وربما هناك فصيل يعمل على تلك العمليات بشكل منفرد كوسيلة ضغط، لكن دون معرفة من تلك الجهة".

ويسعى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى ممارسة الضغط على الفصائل المسلحة الموالية لإيران لوقف تصعيدها ضد المصالح والأهداف الأمريكية في العراق، وفق ما أفادت به مصادر مطلعة.

وخشية من ردود أفعال أمريكية قد تصعد الموقف الأمني وتربكه داخل العراق، تواصل السوداني مع شخصيات ايرانية من أجل الضغط على تلك الفصائل لوقف تصعيد عملياتها، ومنحه فرصة جديدة لإنهاء الوجود الأمريكي في العراق عبر الحوار والتفاوض، لكن الفصائل ما تزال رافضة لهذه الضغوط، وفق المصادر.