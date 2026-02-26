مجددا.. جلسة البرلمان العراقي ليوم الاحد تخلو من انتخاب رئيس الجمهورية

شفق نيوز- بغداد

نشرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، يوم الخميس، جدول أعمال نشرة المجلس المقبلة المقرر انعقادها يوم الأحد المقبل لتخلو مجدّداً من فقرة انتخاب رئيس للجمهورية.

وتضمن جدول أعمال الجلسة الذي ورد وكالة شفق نيوز، فقرتين فقط، تتمثل الأولى بالتصويت على أعضاء اللجان النيابية الدائمة، والثانية مناقشات عامة.

وتصدر ملف حسم رئاسة الجمهورية، إلى جانب ملفات أخرى محادثات الإطار التنسيقي، مساء الاثنين الماضي، حيث أكد على ضرورة الانتهاء من تشكيل الحكومة الجديدة، وطالب الإطار التنسيقي الحزبين الكورديين الكبيرين بحسم رئاسة الجمهورية حفاظاً على الاستحقاقات الوطنية.