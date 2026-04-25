مجددا.. الإطار التنسيقي يؤجل اجتماعه لحسم مرشح رئاسة الحكومة

شفق نيوز- بغداد

أفاد مصدر مطلع، يوم السبت، بتأجيل الإطار التنسيقي لاجتماعه الخاص بحسم مرشح رئيس الحكومة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الإطار التنسيقي قرر تأجيل اجتماعه، الذي من المفترض أن يعقد اليوم السبت، بسبب استمرار الخلافات وعدم التوصل إلى آلية حاسمة لاختيار مرشح رئاسة الوزراء".

وأضاف أن "اليوم سيشهد عقد اجتماعات بينية ثنائية بين بعض قادة الإطار".

وكان الإطار التنسيقي، الذي يضم القوى السياسية الشيعية الحاكمة في العراق، قد أخفق أكثر من مرة في حسم مرشحه لرئاسة الوزراء، فيما دخل الاستحقاق الحكومي مرحلة حرجة عقب انتخاب نزار آميدي، رئيساً للجمهورية، الأمر الذي يضع الكتلة الكبرى أمام مهلة دستورية تنتهي اليوم السبت لتقديم مرشحها رسمياً، وسط مخاوف من العودة إلى مربع الانسداد السياسي.

يشار إلى أن مصدرا من داخل الإطار التنسيقي، أفاد لوكالة شفق نيوز، أن الاجتماع، الذي كان من المفترض أن يعقد اليوم، سيبحث آلية التصويت على المرشح النهائي لرئاسة الحكومة المقبلة.

وبيّن أن "الأسماء المطروحة تشمل رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، ورئيس هيئة المساءلة والعدالة باسم البدري، والسياسي عدنان الزرفي، إلى جانب المالكي والسوداني".

ولفت المصدر، إلى أن "المرشح الذي يحصل على ثلثي أصوات زعماء الإطار التنسيقي سيتم الإعلان عنه رسمياً كمرشح لرئاسة الحكومة المقبلة"، مشيراً إلى طرح "كل المرشحين للتصويت الفردي عبر جولات عدة".