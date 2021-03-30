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البرلمان يحدد موعد إقرار الموازنة وحل نفسه

Category: سیاسة

Date: 2021-03-30T18:10:34+0000
البرلمان يحدد موعد إقرار الموازنة وحل نفسه

شفق نيوز/ حدد مجلس النواب (البرلمان) العراقي، الثلاثاء، موعداً لعقد جلسة التصويت على موازنة البلاد المالية للعام الجاري.

وقالت رئاسة المجلس في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "تشريع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021 يعد من الخطوات المهمة، لما له من مساس بمصالح المواطن، ولما يحمله من فقرات تعالج احتياجاته بشكل مباشر، فضلا عن تمكين الحكومة من المضي بتطبيق برنامجها الحكومي، ودعم المشاريع الخدمية التي لها مساس بحياة المواطن اليومية".

وأضافت، "لذلك، نهيب بأعضاء مجلس النواب الحضور غدا الأربعاء الساعة 1 ظهرا لعقد جلسة التصويت على قانون الموازنة، والذي طال انتظاره طويلا، كما ننوه أنه سيتم نشر أسماء الحضور والغياب على الرأي العام".

وتابعت بالقول، "كما سيتضمن جدول أعمال جلسة يوم غدٍ عرض الطلب المقدم من القوى السياسية، والمؤيد بتوقيع أكثر من 172 نائبا للتصويت على حل مجلس النواب العراقي بدورته الرابعة، وذلك استنادا لأحكام المادة 64 أولا من الدستور العراقي، وتأتي هذه الخطوة استجابة للمطالبات الشعبية بإجراء انتخابات مبكرة".

وقالت الرئاسة، "بهذا يكون مجلس النواب قد أنجز جميع المتطلبات والخطوات العملية لإجراء الانتخابات المبكرة، ومنها تشكيل مفوضية مستقلة من القضاة، وتشريع قانون انتخابات مجلس النواب، والتصويت على قانون التعديل الأول (الأمر رقــــــم ٣٠ لسنة ٢٠٠٥م) قانون المحكمة الاتحادية العليا".

وفشل البرلمان على مدى الأشهر الأخيرة من إقرار مشروع قانون الموازنة جراء خلافات على بعض بنوده، وخاصة المتعلقة منها بحصة إقليم كوردستان وكذلك سعر صرف الدولار.

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