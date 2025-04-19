مجالس اجتماعية موصلية ترفض تقسيم نينوى وتصدر توصية لمجلس المحافظة

شفق نيوز/ أبدى تشكيل "المجالس الاجتماعية الموحدة في الأحياء السكنية" في الموصل، يوم السبت، رفضه لمحاولات تقسيم محافظة نينوى، فيما طالب بإنهاء الخلافات والصراعات في مجلس المحافظة، إذ بين أنها باتت تؤثر على سير الخدمات.

وقال هذا التشكيل، وهو الأول من نوعه في المحافظة، خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز: "نستنكر ما يشهده مجلس محافظة نينوى من خلافات وصراعات تعيق التقدم وتنعكس سلبًا على واقع الخدمات، فهذه الخلافات لم تجلب للمدينة سوى التعطيل، في وقت تواجه فيه المحافظة تحديات كبيرة".

وأضاف التشكيل، المكون من رؤساء المجالس الاجتماعية: "نعلن رفضنا القاطع لأي محاولات لتقسيم نينوى أو استحداث محافظة جديدة"، معتبرا أن "هذه الخطوات تمثل خيانة وتأمرًا على المحافظة، وأنها أجندات مشبوهة تستهدف تمزيق النسيج المجتمعي في نينوى".

وشدد أن "نينوى محافظة عراقية واحدة موحدة، وليست للبيع"، داعيا إلى "وحدة الصف ووقف المهاترات السياسية داخل المجلس المحلي".