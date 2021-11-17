متى وكيف سيتم إعلان النتائج النهائية؟ مفوضية الانتخابات تجيب

شفق نيوز/ كشفت المفوضية العليا للانتخابات المستقلة في العراق، يوم الأربعاء، عن كيفية وموعد إعلان "الأسماء النهائية" الفائزة بالانتخابات البرلمانية المبكرة.

وقال عضو الفريق الإعلامي بالمفوضية عماد جميل، لوكالة شفق نيوز، ان "المفوضية سوف تشرع باستخلاص الأسماء النهائية وفق قرار الهيئة القضائية للانتخابات".

وأضاف أن "المفوضية ستشرع بعد ذلك بتهيئة الأسماء النهائية وإرسالها إلى المحكمة الاتحادية للمصادقة عليها بعد تبويبها وفقا لكوتا النساء والأقليات".

وأشار جميل إلى ان "المفوضية وبعد الانتهاء من النظر بالطعون من قبل الهيئة القضائية، سترسل رسائل الى الشعب بانها نظمت عملية انتخابية استثنائية لم يشوبها اي تلاعب او تزوير".

وكانت الانتخابات قد جرت في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

لكن النتائج الأولية المعلنة واجهت اعتراضات واسعة من قبل قوى وفصائل شيعية متنفذة، ما خلق توترات سياسية وأمنية في البلاد.