"متهم بسرقة القرن".. الموسوي يسلم نفسه للقضاء العراقي بعد أن كان مختبئاً في إحدى المحافظات

شفق نيوز / سلم الضابط في جهاز المخابرات العراقي، ضياء الموسوي، نفسه إلى القضاء، للتحقيق معه في حيثيات سرقة الأمانات الضريبية المعروفة إعلامياً بـ(سرقة القرن).

وقال مصدر أمني مطلع، لوكالة شفق نيوز، إن "الضابط ضياء الموسوي (مدير عام في جهاز المخابرات العراقي)، سلم نفسه للقضاء طواعية بعد مفاوضات وجهود قضائية خالصة بدون تدخل سياسي أو حكومي".

وأضاف المصدر، أن "المتهم ضياء الموسوي، وخلال فترة هروبه لم يغادر العراق وكان يختبئ في إحدى المحافظات"، مشيراً إلى أن "الموسوي موقوف حالياً لدى جهة أمنية مهمة والتحقيق معه بدأ منذ يوم أمس، فور تسليم نفسه".

وكانت دائرة الاسترداد في هيئة النزاهة الاتحادية، قد أعلنت في 17 تشرين الثاني 2022، عن إجراءات خاصة بملاحقة المدير العام في جهاز المخابرات الهارب "ضياء الموسوي".

وسبق أن صدرت مذكرة قبض قضائية بحق المتهم جراء تهم منسوبة إليه تتعلق بجرائم فساد تتمثل بتهريب النفط واستغلال منصبه الوظيفي.

وجاءت مذكرة توقيف الموسوي، في تشرين الثاني 2022، بسبب تورطه في تسهيل تهريب الأموال المسروقة إلى خارج العراق.

وكشفت سجلات هيئة الطيران المدني، التي استخدمتها لجنة تقصي الحقائق، أن علاء خلف مران، وهو السكرتير الخاص لرائد جوحي، (المشتبه به الثاني) كان يرافق بانتظام رجل الأعمال نور زهير جاسم، (المشتبه به الرئيسي) بسرقة القرن، خلال سفراته الخارجية على متن "طائرة زهير الخاصة" طوال العامين الماضيين، وكان يرافقهما اللواء ضياء الموسوي.