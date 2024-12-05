متعلق بسوريا.. اجتماع مهم في بغداد غداً

شفق نيوز/ تشهد العاصمة بغداد، غداً الجمعة، اجتماعاً ثلاثياً "عراقي - سوري – إيراني"، لبحث تداعيات الأحداث الأمنية المتسارعة في السوريا، وتأثيراتها على المنطقة ككل.

وقال مصدر مطلع، لوكالة شفق نيوز، إن "الاجتماع سيضم كلاً من وزير خارجية ايران، ووزير خارجية سوريا، مع وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، وسيشهد بحث تداعيات الاحداث الامنية في سوريا وتأثيرها على المنطقة".

وأضاف المصدر، أن "الاجتماع سيشهد كذلك، مناقشة وساطة العراق لعقد اجتماع دولي في بغداد خلال الفترة المقبلة، لحل المشكلة السورية عبر الأطر السياسية والدبلوماسية".

ومن المقرر أن يصل وزيرا الخارجية الإيراني والسوري، صباح غد الجمعة، تمهيداً لحضور الاجتماع.

وكان ائتلاف إدارة الدولة، الذي يضم القوى السياسية المشكلة للحكومة العراقي، قد أعلن عن مبادرة عراقية لدعوة دول الجوار، والدول المعنية بالأزمة السورية الى اجتماع عاجل في بغداد.