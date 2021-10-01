متظاهرو ذي قار يعلنون عن خطوات تصعيدية للكشف عن مصير سجاد العراقي

شفق نيوز/ كشف مصدر مطلع بالحراك الثوري في محافظة ذي قار، اليوم الجمعة، عن تفاصيل وخطوات بيان ساحة الحبوبي بشأن الناشط المغيب سجاد العراقي، فيما رجح عدم إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة بذي قار.

وأصدر متظاهرو ساحة الحبوبي مساء اليوم بيانا في الذكرى الثانية لأحداث ثورة تشرين، تطرقوا فيه لقضية أختطاف سجاد العراقي متهمين السلطة بالمماطلة في قضيتهِ ورفض الكشف عن مصيرهِ.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "الحراك قرر إعادة نصب الخيام في ساحة الحبوبي وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة، في حال لم يتم الكشف عن مصير سجاد العراقي خلال المدة المذكورة في البيان"، مؤكدا أن "الحراك لن يقف عند هذا الحد بل ربما يطور من عمله للضغط من أجل تنفيذ مطالبه وسيمنع إجراء الانتخابات في المحافظة".

من جانبها، كشفت مصادر مطلعة في حزب البيت الوطني بذي قار، عن عدد الخيام التي ستنصب في ساحة الحبوبي للمطالبة بالكشف عن مصير المغيب سجاد العراقي.

وابلغت المصادر وكالة شفق نيوز ، أن "عدد الخيام التي ستنصب في البدء بساحة الحبوبي هي خيمة واحدة وستكون تحت عنوان (خيمة ام سجاد) وسيكون هدفها المطالبة بالكشف عن مصير ولدها المغيب منذ أكثر من عام كامل"، مرجحا "ازدياد إعدادها خلال الفترة المقبلة، كوسيلة ضغط على الحكومة لغرض الوفاء بتعهداتها بشأن القضية".