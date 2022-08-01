متظاهرو الإطار يحتكون بالقوات الأمنية بعد محاولة التقدم صوب "المعلق" (صور)

شفق نيوز/ اجتاز متظاهرو الإطار التنسيقي يوم الاثنين، الحاجز الأمني في محاولة للدخول للمنطقة الخضراء.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز؛ أن المتظاهرين اجتازوا الحاجز الأول من الجسر المعلق في محاولة للتقدم باتجاه الجسر المعلق المؤدي الى المنطقة الخضراء.

وتابع مراسلنا؛ أن القوات الامنية فتحت خراطيم المياه باتجاه المتظاهرين في محاولة لإبعادهم ومنعهم من التقدم.

ووجه الامين العام لعصائب اهل الحق قيس الخزعلي، يوم الإثنين، رسالة للمتظاهرين من انصار الاطار التنسيقي وردت نسخة منها لوكالة شفق نيوز، "إنما خروجكم لم يكن ضد شخص أو جماعة ما وانما خروجكم من اجل العراق كل العراق حكومته وبرلمانه وشعبه، لذلك ليكن هتافكم من اجل العراق فقط ولا تتعرضوا لاي شيء آخر".

وأضاف، "اعلموا ان المرجعية الان تتابعكم وكل العراقيين بل كل العالم يتابعكم فاعكسوا الواقع المشرق الذي تنتمون اليه وتمثلونه وانتم ابناء المرجعية وابناء الحشد والمقاومة وابناء (الشايب) بتظاهراتكم السلمية ولا تسمحوا لأي أحد بأن يتجاوز على القوات الامنية ولا تتقدموا شبرا واحدا داخل المنطقة الخضراء".

ويترقب الشارع العراقي لما سيؤول إليه الوضع في العاصمة بغداد، وذلك بعد دعوات مضادة من زعيم التيار الصدري من جهة، وقوى الإطار التنسيقي الشيعي من جهة أخرى للتظاهر أمام أسوار الخضراء وداخلها.

ويشتد الخلاف بين الصدريين الذي يعتصمون في مقر البرلمان العراقي بالمنطقة الخضراء، والإطار التنسيقي الذي دعا أنصاره للتظاهر قربها.