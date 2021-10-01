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متظاهرو الديوانية يحيون ذكرى "انتفاضة تشرين" ويتخذون موقفاً

Category: سیاسة

Date: 2021-10-01T17:47:48+0000
متظاهرو الديوانية يحيون ذكرى "انتفاضة تشرين" ويتخذون موقفاً

شفق نيوز/ أحيا المئات من المتظاهرين في محافظة الديوانية يوم الجمعة الذكرى السنوية الثانية للاحتجاجات الشعبية العارمة المعروفة باسم "انتفاضة تشرين".

وسار المحتجون من جامع المصطفى نحو ساحة الشهداء وسط مدينة الديوانية رافعين الأعلام العراقية وصور زملائهم القتلى خلال التظاهرات.

وقال رئيس تنسيقية  التظاهرات في المحافظة حسن المحنة لوكالة شفق نيوز إن تظاهرة اليوم ستكون بمثابة وقفة مؤقتة تنتهي لحين إجراء الانتخابات.

وأضاف أن المتظاهرين في الديوانية سيستأنفون احتجاجاتهم بعد الانتخابات للمطالبة بالكشف عن قتلة المتظاهرين وإجراء تعديلات دستورية وإنهاء المحاصصة.

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