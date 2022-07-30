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متظاهرو التيار الصدري يقتحمون مجلس النواب العراقي (فيديو)

Category: سیاسة

Date: 2022-07-30T09:17:57+0000
متظاهرو التيار الصدري يقتحمون مجلس النواب العراقي (فيديو)

شفق نيوز/ اقتحم أنصار التيار الصدري، يوم السبت، مبنى مجلس النواب العراقي مجدداً للتعبير عن رفضهم لمرشح الإطار التنسيقي لرئاسة الحكومة المرتقبة محمد شياع السوداني.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن المتظاهرين من انصار التيار الصدري اقتحموا مبنى مجلس النواب بعد ان تمكنوا من اختراق الجدران المحصنة للمنطقة الخضراء، لتأكيد رفضهم لمرشح الإطار التنسيقي لرئاسة الحكومة المقبلة محمد شياع السوداني.

وانطلقت صباح اليوم السبت تظاهرة حاشدة لأنصار التيار الصدري للتعبير عن رفضهم لترشيح محمد شياع السوداني لرئاسة الحكومة المقبلة.

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