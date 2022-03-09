سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

النائبة "السلطاني" تعزز حماية منزلها بعناصر اضافية من سرايا السلام في بابل.. فيديو

Category: سیاسة

Date: 2022-03-09T18:20:36+0000
النائبة "السلطاني" تعزز حماية منزلها بعناصر اضافية من سرايا السلام في بابل.. فيديو

شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي في بابل، مساء الأربعاء، بأن النائبة عن الكتلة الصدرية سهى السلطاني عززت أفراد حمايتها بعناصر اضافية من "سرايا السلام" لحماية منزلها في المحافظة.  

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "العشرات من المتظاهرين المناصرين للتيار الصدري تجمعوا، مساء اليوم، أمام منزل النائبة سهى السلطاني تأييداً لها"،  مشيراً إلى أن "قوة أمنية من سرايا السلام (الجناح العسكري للتيار الصدري) طوقت منزل السلطاني في قضاء القاسم جنوبي بابل، لحمايتها من ما وصفه بـ"تهديدات المتظاهرين".

وبين المصدر، ان "تحشيد سرايا السلام قرب منزل السلطاني جاء بعد تغريدة رئيس الكتلة الصدرية في مجلس النواب، حسن العذاري، التي قال فيها (نساء العراق شرفنا ونحن حماة هذا الشرف)".

وفي وقت سابق اليوم، امهلت حركة "امتداد" السياسية النائب عن الكتلة الصدرية سهى السلطاني 48 ساعة لتقديم اعتذار رسمي عن اعتداء أفراد حمايتها ضد الناشط المدني "ضرغام ماجد" ومن معه من المتظاهرين، متوعدة اياها باتخاذ إجراءات نيابية وشعبية "قوية وحازمة".

وقالت الحركة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن  "بعض الاحزاب السياسية وميليشياتها تواصل عنجهيتها والاستقواء على المواطن العراقي البسيط، وما الحادثة التي تعرض لها الدكتور ضرغام والمتظاهرين الذين كانوا معه يوم امس الا مثالا صارخا على تعاليهم على القانون وطغيانهم".

وطالبت الحركة بـ"القبض على كل القوة التي قامت بالاعتداء على الناشط والمتظاهرين الذين كانوا معه وتقديمهم للعدالة لينالوا جزائهم العادل"، مشددة على "تقديم النائبة اعتذاراً عن الاعتداء الغاشم الذي قام به افراد من حمایتها وبراءتها من هذا العمل المشين".

وأمهلت الحركة  النائبة السلطاني، "مدة لا تزيد عن 48 ساعة تبدأ من الآن، لتحقيق هذه المطالب"، متوعدة أنه "في حال عدم تحقيقها فأن الحركة ستتخذ وبالتعاون مع حلفائها من كتل نيابية وسياسية والنواب المستقلين مجموعة من القرارات والاجراءات النيابية والسياسية والشعبية القوية والحازمة لاجل احقاق الحق ورد الاعتبار لسلطة القانون التي انتهكت بهذا الفعل الاجرامي".

ومساء أمس الثلاثاء، توجه الناشط المدني "المثير للجدل" ضرغام ماجد مع عدد من المتظاهرين وقاموا بجولة لزيارة النواب عن محافظة بابل لإبلاغهم بالإعداد لتظاهرة كبيرة في المحافظة احتجاجاً على ارتفاع أسعار المواد الغذائية ودعوة النواب للمشاركة بها، وحيث وصل المتظاهرون إلى منزل النائبة سهى السلطاني قام أفراد حمايتها بالاعتداء عليهم بالعصي والهراوات وإطلاق الرصاص الحي ما تسبب بإصابة عدد من المتظاهرين إلا أن ضرغام ماجد نال القسط الأكبر من الاعتداء وتم نقله إلى المستشفى لخطورة إصابته وما زالت حالته الصحية غير مستقرة.

related

"الاعتداء على ضرغام".. امتداد تمهل نائبة صدرية 48 ساعة وتتوعدها بإجراءات "حازمة" 

Date: 2022-03-09 17:23:09
"الاعتداء على ضرغام".. امتداد تمهل نائبة صدرية 48 ساعة وتتوعدها بإجراءات "حازمة" 

الصدر يصدر توجيها بشأن جناحه العسكري

Date: 2021-11-07 16:22:13
الصدر يصدر توجيها بشأن جناحه العسكري

ما مصير الحشد الشعبي في ظل حكومة "الأغلبية الصدرية"؟

Date: 2021-12-28 17:58:32
ما مصير الحشد الشعبي في ظل حكومة "الأغلبية الصدرية"؟

بعد "الأمر الولائي".. الإطار الشيعي يجتمع لإحياء مفاوضاته مع الصدر

Date: 2022-01-14 14:49:14
بعد "الأمر الولائي".. الإطار الشيعي يجتمع لإحياء مفاوضاته مع الصدر

بعيداً عن الصدريين والقانون.. حراك لتشكيل كتلة كبيرة من "المستقلين"

Date: 2021-10-17 11:46:21
بعيداً عن الصدريين والقانون.. حراك لتشكيل كتلة كبيرة من "المستقلين"

ما حقيقة ادخال إيرانيين "عنوة" لمدينة عراقية؟ .. الجناح العسكري للصدر يردُّ

Date: 2020-03-08 16:43:20
ما حقيقة ادخال إيرانيين "عنوة" لمدينة عراقية؟ .. الجناح العسكري للصدر يردُّ

بـ"صلاحيات كاملة".. الصدر يعيّن مسؤولاً جديداً لسرايا السلام

Date: 2022-01-21 18:13:51
بـ"صلاحيات كاملة".. الصدر يعيّن مسؤولاً جديداً لسرايا السلام

العصائب: الكتلة الأكبر ستجمع الإطار التنسيقي والتيار الصدري لتشكيل الحكومة

Date: 2021-12-30 11:21:43
العصائب: الكتلة الأكبر ستجمع الإطار التنسيقي والتيار الصدري لتشكيل الحكومة