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متظاهرون رافضون لنتائج الانتخابات يقطعون طريق بغداد - كركوك

Category: سیاسة

Date: 2021-11-06T08:16:25+0000
متظاهرون رافضون لنتائج الانتخابات يقطعون طريق بغداد - كركوك

شفق نيوز/ قطع متظاهرون من أنصار أحزاب خاسرة للانتخابات صباح اليوم السبت طريق بغداد - كركوك الرئيسي احتجاجا على نتائج الانتخابات وتضامنا مع المحتجين قرب المنطقة الخضراء المحصنة وسط العاصمة بغداد.

وأعرب المتظاهرون عن رفضهم لنتائج الانتخابات التي اعتبروها مزورة ومصادرة لأصواتهم بحسب المطالب التي رفعوها وفقا مراسل وكالة شفق نيوز.

يأتي هذا في وقت أفادت به قيادة العمليات المشتركة أعلى سلطة في الجيش العراقي في وقت متقدم من صباح اليوم السبت بأن القائد العام للقوات المسلحة وجّه بتشكيل لجنة عليا للتحقيق بالأحداث الدامية التي رافقت احتجاجات المتظاهرين الرافضين لنتائج الانتخابات قرب المنطقة الخضراء المحصنة وسط بغداد والذي سقط على إثرها عدد من القتلى ومئات الجرحى.

وحمّلت اللجنة التحضيرية للتظاهرات الرافضة لنتائج الانتخابات في بغداد والمحافظات يوم السبت رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، ورئيس جهاز مكافحة الإرهاب الفريق أول ركن عبد الوهاب الساعدي، قائد القوة الخاصة المكلفة بحماية السفارات والبعثات الدبلوماسية في المنطقة الخضراء اللواء الركن حامد الزهيري مسؤولية "المجزرة" التي وقعت أمس الجمعة بحق المتظاهرين في العاصمة بغداد.

واشتعلت فتيل الازمة بين المتظاهرين المناهضين لنتائج الانتخابات وهم أنصار قوى شيعية مقربة من إيران، والقوات الامنية المكلفة بحماية المنطقة الخضراء المحصنة والتي تضم مباني حكومية، ومقار بعثات دبلوماسية وسط العاصمة بغداد بعدما قرر المحتجون التوجه لاقتحام المنطقة من بعض مداخلها لتندلع مصادمات عنيفة سقط على إثرها عدد من الضحايا والمئات من الجرحى بين صفوف الجانبين.

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