"إمتداد": الإجراءات الحكومية لمعالجة الأزمة الاقتصادية هامشية وتنم عن استهتار واستهانة

شفق نيوز/ انتقدت حركة "امتداد" التي تمثل الحراك الشعبي لاحتجاجات تشرين، يوم الثلاثاء، إجراءات الحكومة الاتحادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني في مواجهة الأزمة الاقتصادية، والحد من ارتفاع سعر صرف الدولار أمام العملة المحلية.

وحذر بيان صادر عن الحركة اليوم، "من أن الشعب لا يمكن أن يستمر في دفع ثمن فشل الأحزاب الحاكمة في إدارة البلد، مع الاستمرار في الاستهانة بمصالحه والإخلال بواجب الحكومة الدستوري في حماية أمنه الاقتصادي والغذائي وعدم وجود اي رؤية اقتصادية حقيقية وأي جدية في انتشال البلد من الأزمة الإقتصادية التي تعصف به والمتمثلة في انخفاض قيمة عملته الوطنية مقابل الدولار، بل العكس".

وأضاف البيان أنه "لا زالت الإجراءات الحكومية لمعالجة الأزمة إجراءات هامشية وتنم عن استهتار واستهانة بمصالح الشعب متجاهلةً معالجة الأسباب الحقيقية التي أدت إلى هذه الأزمة ابتداءً من عدم السيطرة على المنافذ الحدودية مروراً بإطلاق سراح أرباب الفساد وانتهاءً بتهريب العملة إلى الدول المجاورة من قبل أحزاب الفساد وواجهاتهم التجارية في السوق العراقية".